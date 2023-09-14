Подмосковье 14 сентября 2023, 17:34 Спортивный комплекс «Юность» в Химках реконструируют к октябрю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» в Химках подходит к концу. Работы идут с опережением сроков и выполнены более чем на 90%.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Сегодня мы оценили работы, которые провели на нашем любимом спортивном комплексе в Сходне. По плану сдача объекта заявлена на апрель 2024 года, но ход реконструкции идет с опережением графика. У нас есть все предпосылки к тому, что „Юность“ примет детей уже в октябре этого года, то есть буквально через месяц», — говорит председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

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Строители уже закончили перепланировку, заменили коммуникации и обустроили раздевалки. Сейчас оформляют фасад плиткой, устанавливают панели, окна, радиаторы. Позже обновят теннисный корт.

После ремонта в спортивном комплексе «Юность» буду работать секции по художественной гимнастике, греко-римской борьбе, карате, футболу и мини-футболу, большому теннису и общей физической подготовке. Более тысячи спортсменов смогут посещать обновленное здание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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