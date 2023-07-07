Подмосковье 07 июля 2023, 16:32 Спортивный комплекс «Юность» в Химках отремонтируют к 2024 году

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Спортивный комплекс «Юность» в микрорайоне Сходня в Химках закрыт на ремонт. Модернизацию планируют завершить в 2024 году.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что специалисты уже завершают демонтаж. Они приступают к устройству инженерных сетей и отделке помещений.

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«При поддержке губернатора мы продолжаем капитальный ремонт тренировочного корпуса. В работе устройство инженерных сетей, нового фасада и отделочные работы внутри помещений. Также дополнительно включили в проект модернизацию теннисного корта и ледовой площадки. Об этом нас просили жители и тренеры», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Обновления ждут двухэтажный корпус с гимнастическим и тренажерным залами, футбольное поле, теннисный корт и хоккейную коробку. Работы проводят рамках народной программы «Единой России».

Чтобы не прерывать тренировочный процесс, студенты Российской международной академии туризма и участники клуба «Активное долголетие» временно занимаются в физкультурно-оздоровительных комплексах «Новатор», «Новые Химки» и в олимпийском центре «Планерная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил новое здание спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске. Там вместе с юными воспитанниками тренируются спортсмены сборных Московской области и России.

«Спортсменам необходимы хорошие условия для занятий. Раньше они тренировались в здании бывшей котельной, поэтому решили построить большой спортивный комплекс для будущих чемпионов. Здесь будут три спортзала: универсальный с трибунами на 500 мест, для борьбы — на 100 мест и еще один — для борьбы без трибун. Здесь можно будет проводить соревнования федерального уровня. Откроем его в декабре этого года», — рассказал Воробьев.

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