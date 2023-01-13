Подмосковье 13 января 2023, 16:32 Спортивный комплекс достроили в селе Марфино под Мытищами

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Марфино в Мытищах поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья. Для жителей будут доступны спортивные залы, раздевалки и душевые.

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В ФОКе местные жители смогут посетить тренажерный зал, зал для единоборств, раздевалки, душевые, тренерские, медицинские кабинеты и кафе. На территории обустроили парковку и провели благоустройство.

Объект построили за счет внебюджетных средств.

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