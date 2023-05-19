Подмосковье 19 мая 2023, 16:57 Спортивный комплекс для Московского губернского колледжа искусств построили в Химках

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Спорткомплекс Московского губернского колледжа искусств достроили в Химках. В ближайшее время подрядчик получит разрешение на введение объекта в эксплуатацию.

Строительство нового корпуса Московского Губернского колледжа искусств началось в мае прошлого года. Расширение потребовалось, когда в учебном заведении выросло число студентов за счет новых направлений подготовки.

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«Пристройку возводили около года, и теперь комплекс готов к открытию. Здесь появился большой многофункциональный спортивный зал и помещение, оборудованное тренажерами. Также есть прекрасный хореографический зал, просторные раздевалки и душевые», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Спортивный комплекс сделали доступным для маломобильных жителей. На второй этаж можно добраться на специально оборудованном лифте. До этого несколько лет студенты занимались спортом и танцами на улице и в помещении МГУКИ.

Строительство пристройки к зданию Московского губернского колледжа искусств провели в рамках реализации «Народной программы» партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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