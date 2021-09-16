Спортивный и танцевальный залы откроют для участников «Активного долголетия» в Реутове

Еще больше кружков для старшего поколения появится у участников клуба «Активное долголетие» на Юбилейном проспекте в Реутове. Скоро здесь откроют танцевальный и спортивный залы. Уже идут последние приготовления к их запуску.

Источник фото: Алексей Оводов

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Реутова. Новые активности предусмотрели в клубе проекта «Активное долголетие», который находится в доме № 30/2 на Юбилейном проспекте.

Спортивный зал создали с учетом удобства для инвалидов. В нем смогут заниматься не только участники клуба, но и люди с ограниченными возможностями из оздоровительного центра «Риск-М».

Это подчеркнула председатель Фонда социальной поддержки населения Реутова Анна Бабалова. По ее словам, в «Риске-М» спортом занимаются свыше 100 инвалидов.

Но все годы существования этой организации активные участники мечтали, чтобы появилось помещение, позволяющее инвалидам посещать тренировки и в южной части города Анна Бабалова.

Источник фото: Алексей Оводов

Танцевальный и спортивный залы на Юбилейном проспекте будут доступны и для жителей соседних домов. В свободные часы здесь планируют проводить занятия для всех желающих, но на платной основе.

Узнать о том, как записаться на занятия, можно по телефонам: 8 (915) 317-66-94 и 8 (495) 791-46-80. Расписание уроков есть на сайте reutovfspn.ru.