Спортивный флешмоб ко Дню города провели в Луховицах

В Луховицах прошла акция «Город бежит». Ее участниками стали и молодежь и люди старшего поколения. Забег приурочили ко Дню города. Маршрут забега проходил по центральным улицам города.

«Мы набрали 65 желающих бежать по городу один километр. Получается, вместе пробежим 65 километров в честь 65-летия города», — рассказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

Для многих спортсменов-любителей акция «Город бежит» — главное событие этого лета.

«Настроение отличное, погода волшебная, когда такие мероприятия проходят, это радости столько доставляет. Я счастлив, что я здесь», — поделился участник забега «Город бежит» Михаил Семенов.

Кроме забега в День города в Луховицах прошли соревнования по армрестлингу и стритболу. Все желающие могли попробовать свои силы в поднятии гири или поиграть в настольный теннис. Завершился спортивный праздник награждением. Кубки и медали спортсмены получили из рук главы округа Сергея Тимохина и российской прыгуньи с трамплина, серебряного призера зимних Олимпийских игр 2022 в смешанных командных соревнованиях Ирины Аввакумовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.