Подмосковье 22 июня 2023, 13:25 Спортивный фестиваль прошел на стадионе «Торпедо» в Мытищах

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Спортивный фестиваль по легкой атлетике и мини-футболу прошел на стадионе «Торпедо» в Мытищах. Участие в нем приняли 500 спортсменов со всего Подмосковья.

Участие в соревнованиях приняли как именитые спортсмены, так и дети с ментальными особенностями в возрасте от 10 до 12 лет из Москвы, Мытищ, Зеленограда и Калуги. Последние выступили на турнире по мини-футболу.

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Гостем праздника стала Елена Третьякова, мастер спорта международного класса. Она занимается легкой атлетикой около 16 лет. Спортсменка представляла Россию на соревнования в Токио.

Такие мероприятия помогают всем детям показать и проявить себя. Они вместе участвуют в соревнованиях и идут к победе. Но в таком деле важна и поддержка.

«Мне всегда приятно присутствовать на мероприятиях спортивных, потому что моя деятельность поддерживает спортсменов. Всегда приятно присутствовать на таких больших, зрелищных мероприятиях», — поделился депутат Государственной Думы, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

В этих соревнованиях проигравших нет. Каждая команда получила свой кубок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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