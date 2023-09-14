Подмосковье 14 сентября 2023, 09:23 Спортивный фестиваль пройдет в Одинцове 16 сентября Пресс-служба ВК «Заречье-Одинцово»

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Спортивный фестиваль в честь 100-летия волейбола пройдет в Одинцове 16 сентября. На нем проведут два турнира для любителей и профессионалов.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях примут участие 28 смешанных команд юношей и девушек 2009–2010 годов рождения, которые занимаются в школах Одинцова и Краснознаменска. В жюри войдут волейболистки молодежной команды «Заречье-Одинцово» и воспитанницы областного училища олимпийского резерва № 2.

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Второй турнир проведут для любительских команд. В нем примут участие пять смешанных коллективов, представляющих предприятия, учебные заведения и другие организации.

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