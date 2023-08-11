Подмосковье 11 августа 2023, 17:37 Спортивный фестиваль пройдет в 55 парках Подмосковья 12 августа Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Спортивный фестиваль пройдет в 55 парках Московской области 12 августа. «ФизкультПарк» приурочат ко Дню физкультурника.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что для гостей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Например, в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной все желающие смогут принять участие в розыгрыше призов и гонке на лыжероллерах «Repeat Race».

В парке «Ивановские пруды» в Красногорске для гостей проведут занятия по дыхательной гимнастике и показательное выступление по самбо. В этот день в разных парках Подмосковья жители и гости региона смогут поучаствовать в соревнованиях по пляжному волейболу и настольному теннису, а для детей будет работать анимация. Кроме того, в Центральном парке Истры специальным гостем мероприятия станет заслуженный мастер спорта России, полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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