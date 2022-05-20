Спортивный фестиваль «Готов к труду и обороне» провели в Раменском

Жители Раменского городского округа присоединились к всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» и попробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО на одноименном спортивном фестивале.

Участники проходили испытания в беге, отжиманиях, прыжках, упражнениях на пресс и на гибкость. Комплекс сдавали более 500 школьников. Второклассник Иван Позднев сдал нормативы на отлично. В длину прыгнул на 140 сантиметров, в беге 30 метров преодолел меньше, чем за шесть секунд.

Виталий Силантьев в свои 88 лет к труду и обороне готов не хуже молодых ребят. Каждый день он занимается скандинавской ходьбой. Проходит по восемь километров. Кроме того, он сдает нормы ГТО. У Виталия Алексеевича уже два золотых значка.

ГТО в Раменском городском округе на пике популярности. Около 37 тысяч жителей в возрасте от 6 до 88 лет являются участниками проекта. Нормативы сдают все школьники, студенты, депутаты, ветераны.

«Были нормы, нам тогда вручали значки и по категориям и золотой значок. Обладателям золотого значка было приятно, что достиг каких-то результатов. Престиж этого значка стал выше», — отметил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Основная задача комплекса ГТО — это пропаганда здорового образа жизни.