13 августа 2023, 06:00
Спортивный блогер Андрей Басынин провел открытую тренировку в Мытищах
Основатель спортклуба Kletka в Санкт-Петербурге и Youtube-брогер Андрей Басынин провел открытую тренировку по кикбоксингу в Центральном городском парке в Мытищах. Мероприятие прошло в рамках Дня физкультурника.
«В Мытищи меня пригласил тренер по кикбоксингу Константин Давыдов. Я легко согласился. Приехал рано утром, чтобы оценить обстановку и осмотреть площадку», — рассказал Басынин.
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Андрей Басынин отметил, что контактными единоборствами можно заниматься и в качестве поддерживающего фитнеса.
Также на площади у Дворца культуры «Яуза» прошла открытая боксерская тренировка от Сергея Акопяна. В зоне летних видов спорта чемпион мира по пляжному футболу Андрей Котенев провел разминку для юных футболистов, а в акватории реки Яузы зрителей ждало шоу водно-моторных видов спорта.
В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.
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Мытищи
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