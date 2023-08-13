Подмосковье 13 августа 2023, 06:00 Спортивный блогер Андрей Басынин провел открытую тренировку в Мытищах Роман Яковлев

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Основатель спортклуба Kletka в Санкт-Петербурге и Youtube-брогер Андрей Басынин провел открытую тренировку по кикбоксингу в Центральном городском парке в Мытищах. Мероприятие прошло в рамках Дня физкультурника.

«В Мытищи меня пригласил тренер по кикбоксингу Константин Давыдов. Я легко согласился. Приехал рано утром, чтобы оценить обстановку и осмотреть площадку», — рассказал Басынин.

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Андрей Басынин отметил, что контактными единоборствами можно заниматься и в качестве поддерживающего фитнеса.

Также на площади у Дворца культуры «Яуза» прошла открытая боксерская тренировка от Сергея Акопяна. В зоне летних видов спорта чемпион мира по пляжному футболу Андрей Котенев провел разминку для юных футболистов, а в акватории реки Яузы зрителей ждало шоу водно-моторных видов спорта.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.

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