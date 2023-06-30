Подмосковье 30 июня 2023, 12:30 Спортивные турниры по различным дисциплинам пройдут в доме культуры поселка Горки-10

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Детские хобби поддерживают и развивают в доме культуры поселка Горки-10. Руководство Одинцовского округа планирует проводить там турниры по различным видам спорта.

Юные жители Одинцовского округа занимаются в творческих кружках и спортивных секциях в доме культуры поселка Горки-10. В планах — организовать свой турнир. Опыт участия у юных спортсменов уже имеется. Так, команда по волейболу успела выиграла медали на российских соревнованиях. А местные танцоры стали лауреатами конкурса «Серебряный олень».

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Стремление к новому активно поддерживают в регионе — жители Подмосковья развивают свои таланты, занимаясь творчеством и спортом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил активнее использовать объекты, которыми управляет правительство региона для дополнительного образования детей — организовывать в зданиях различные кружки и секции.

«Тема, которая обращает на себя внимание, — все, что связано с дополнительным образованием для наших детей. У нас порядка тысячи объектов культуры. Считаю, все, чем мы управляем, должно работать на жителя, для жителя, должно работать эффективно, интересно», — отметил губернатор.

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