Подмосковье 15 августа 2023, 10:23 Спортивные турниры ко Дню физкультурника прошли в Луховицах Телеканал «360»

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День физкультурника отпраздновали в Луховицах. В округе прошли турниры по стритболу, пляжному волейболу, шахматам и футболу.

Праздник стартовал с турнира по стритболу на стадионе «Спартак». За победу боролись команды со всего округа.

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Одновременно проходил турнир по пляжному волейболу среди смешанных пар на открытой спортивной площадке у 1-го Голубого озера.

В Доме культуры «Старт» провели турнир по шахматам среди детей и ветеранов. Кульминацией праздника стал финал Кубка главы городского округа Луховицы по футболу.

Организаторами спортивных состязаний выступили администрация городского округа Луховицы, коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского и местное отделение партии «Единая Россия». Спортивная жизнь в городе не стоит на месте.

«Есть чем гордиться и к чему стремиться. Мы удачно выступаем на соревнованиях по армрестлингу, греко-римской борьбе. Легкоатлеты нас порадовали успешным выступлением на первенстве России среди юниоров и юниорок. Участвуем в соревнованиях разного уровня, организовываем свои мероприятия. Это и спартакиада среди трудовых коллективов, и первенство округа по футболу, где выступают 15 команд», — отметил председатель Комитета по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Дмитрий Караулов.

Помимо спортивных активностей, для гостей праздника прошли показательные выступления клуба авиамоделистов, анимационная программа, мастер-классы от студии танца Voltage и дискотека с красками холи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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