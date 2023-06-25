Подмосковье 25 июня 2023, 22:47 Спортивные соревнования среди школьных лагерей прошли в Луховицах Unsplash

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Спортивные игры «Стальной птенчик» прошли в Луховицах. Соревнования посвятили юбилею градообразующего предприятия, авиационного завода. За победу боролись воспитанники летних школьных лагерей округа.

«<…> Мы пропагандируем спорт. У нас неплохие подарки для победителей, это еще больше стимулирует ребят. Надеюсь всем понравится», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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На мероприятии ребята прыгали в длину, метали дротики и бегали на различные дистанции. Командными играми стали «веселые старты» и соревнования по мини-футболу.

Также в конце мая в Луховицах впервые прошел забег с препятствиями «Стальная птица — 2023», участие 22 команды. Школьники преодолевали дистанцию длиной пять километров из грязи и покрышек. В августе организаторы планируют провести второй этап забега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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