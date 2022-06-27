Спортивные соревнования и творческие мастер-классы прошли в День молодежи в Подмосковье

День молодежи с размахом отметили по всему Подмосковью. Мероприятия по традиции были максимально активными, в Московской области прошло множество спортивных соревнований, которые привлекли сотни спортсменов и любителей.

В Балашихе с размахом отметили этот праздник. Там провели множество разных активностей. Центрами притяжения стали самые большие городские парки и дворцы культуры. Например, в центральном парке «Пехорка» можно было продемонстрировать свою физическую форму и сдать нормы ГТО.

«Мы постарались сделать все наши активности, как можно интереснее для нашей молодежи, что бы они с пользой для себя провели свободное время и получили массу положительных эмоций», — отметил руководитель Балашихинского отделения «Молодой Гвардии», член местного политсовета партии «Единая Россия» Алексей Егоров. Кроме того, в Балашихе провели турнир по настольному хоккею.

В микрорайоне Саввино центром молодежного движения стал местный Дворец культуры. Там организовали большие арт-пространства. Там любой гость мероприятия мог попробовать свои силы в дизайне, художественном творчестве, постараться создать что-то необычное.

В Люберцах прошел турнир по футболую На соревнованиях объединились команды, которые представляли различные студенческие сообщества и молодежные организации. За награды сражались в отборочном туре. Золото досталось спортсменам «Гвардейской машины».

В Сергиевом Посаде, Красногорске и Истре прошли турниры по стритболу.

«Местное отделение партии „Единая Россия“ активно занимается продвижением детского спорта, регулярно проводим открытые мастер-классы по различным видам спорта, привлекаем профессиональных спортсменов и тренеров, а также помогаем с организацией крупных спортивных соревнований в округе», — сказала исполнительный секретарь Сергиево-Посадского отделения партии, член регионального политического Совета партии «Единая Россия» Анна Казанбаева.

В Реутове спортсмены и любители смогли посоревноваться в футболе и баскетболе. В спортивном фоке Нахабино «Старт» Красногорска прошли соревнованию юношеских команд по стритболу в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт».