Подмосковье 01 сентября 2023, 12:01 Спортивные соревнования и детские программы проведут в Лобне ко Дню города Unsplash

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, стартовали в Лобне. Они продлятся всю неделю до 9 сентября. В этом году округу исполняется 62 года.

Открывать праздничную неделю будет мероприятие «Парк знаний». Оно пройдет 1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха в 12:00 и в парке «Река времени» — в 14:00.

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Вечером состоится концерт в микрорайоне Южный. Там выступят вокалисты и хореографические коллективы «Овация» и «Изумруд». Для детей проведут урок рисования на асфальте и шоу мыльных пузырей. Начало в 18:00.

День города отпразднуют 2 сентября. Так, в Центральном парке культуры и отдыха день утро начнется с праздничной зарядки в 8:45, после которой в 9:00 стартует забег клуба «5 верст». В 10:00 пройдет игровая программа театральной мастерской «Голоса». После — концерт, лотерея и показательные выступления спортсменов.

Затем в 15:30 начнется открытая тренировка по зумбе, а в 16:00 — концерт духового оркестра благотворительного фонда «Обелиск». Следом выступят артисты театра «Камерная сцена». Завершится вечер в парке фестивалем красок холи и дискотекой.

На площадке «Затейная поляна» с 11:00 проведут детскую дискотеку с воздушными шарами и ростовыми куклами, тренировку по футболу, программу для любителей чтения и английского языка. Театр «Куклы и люди» покажет представление «Вот такая петрушка».

Около пруда с 13:00 стартуют концерт, молодежный квест и мастер-класс по рисованию от художницы Елены Александровой. Вечером там представят шоу водных фонариков.

На площадке возле кафе в 11:00 начнется развлекательная программа и шоу мыльных пузырей. Также с 14:00 до 18:00 будет работать игровая зона с мастер-классами для любителей английского языка, программирования, робототехники и рисования.

В парке «Река времени» организуют баскетбольный турнир 3×3. Начало в 11:00.

В микрорайоне Красная поляна с 14:00 будут работать батуты, аттракционы, выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, валянию из шерсти, росписи магнитов и кружек. Клуб «Сварг» проведет турнир по становой тяге и жимовому двоеборью.

Кроме того, 3 сентября в 15:00 праздничная программа с концертами, викторинами и мастер-классами пройдет вблизи Дома культуры «Луговая», а 5 сентября в 17:00 — у культурно-досугового центра «Депо».

Театр «Куклы и люди» покажет премьеру спектакля «Фауст» 6 сентября. Начало в 18:00. В художественной галерее откроется выставка объединения живописцев «Черная собака» 8 сентября в 18:00. Спектакль «Ревизор» представят в театре «Камерная сцена» 9 сентября в 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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