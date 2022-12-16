Подмосковье 16 декабря 2022, 13:33 Спортивные проекты Подольска признали одними из лучших в России

Читать 360tv в

Активные инициативы, реализованные в Подольске в этом году, высоко оценили на всероссийском конкурсе от Минспорта России. Призовых мест удостоили сразу два проекта.

Спортивные инициативы оценивали в рамках всероссийского проекта «Спорт — норма жизни». Третье место за лучшую муниципальную практику в сфере физкультуры заняла идея «Спартакиада по месту жительства городского округа Подольск». А проект «Спортивная гордость моего края», представленный местным жителем Дмитрием Тарасовым, занял второе место конкурса. Это история о самбисте из Подольска Евгении Максимове.

Реклама

В Министерстве культуры и спорта Подмосковья отметили, что участие в таких конкурсах помогает привлекать государственную поддержку для претворения идей в жизнь и популяризировать в регионе здоровый образ жизни.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».