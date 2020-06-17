Спортивные поля с подогревом и зоны отдыха. Как благоустроили парк Малевича в Одинцове

Парк Малевича в Одинцове благоустроят, сделав новым местом притяжения жителей. Преображение стартовало прошлым летом. Уже готово почти все как для тихого, так и активного отдыха. Губернатор проверил, как изменился парк. Он приезжал сюда еще в самом начале работ.

В парке предусмотрят различные зоны для прогулок и занятий спортом. Здесь появились поля с подогревом для мини-футбола, павильон с раздевалками, трибуны под крышей и не только.

Но работы не завершены. Вскоре гости увидят еще шесть новых волейбольных площадок с песчаным и резиновым покрытием. Создадут места для воркаута и велосипедные дорожки.

Все набережные и скверы, парки и лесопарки сегодня пользуются огромной популярностью. Мы формируем эту культуру и уже видим, как бережно относятся сами жители ко всему, что происходит в парках Андрей Воробьев.

Одинцовский парк продолжают благоустраивать. Здесь, на 369 гектарах, ведут масштабные работы, которые украсят эти места новыми деревьями, кустарниками, архитектурными формами.

Сегодня Андрей Воробьев проверил его преображение вместе с жительницей Красногорска Ольгой Митрофановой. Она очень любит играть в волейбол.

«Вся эта площадь, все эти парки и скверы реконструируются на основании традиций и мнений жителей. Вот Ольга Николаевна играет в волейбол в парке, который будет носить имя Казимира Малевича, с 1972 года. Я родился в 70-м, а вот Ольга Николаевна до сих пор играет. И здесь сообщество волейболистов — порядка тысячи человек», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, мнения жителей особенно значимы. Он уже распорядился, чтобы каждый месяц зампреды и министры правительства Подмосковья выезжали в каждый округ и лично решали проблемные вопросы.

Этот формат их взаимодействия с властями поможет устранить «красные зоны» и ускорит благоустройство. А этот парк начнет радовать жителей новым обликом уже осенью.

Этот парк мы сдадим в сентябре — первую часть. Еще через год завершим. Он большой, наверное самый большой в Подмосковье — всего 37 гектаров первая очередь. Остается порядка 100 гектаров — это благоустроенные дорожки Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, здесь работает целая группа из экологов и экспертов по охране природы. Их задача — бережно сохранить все аллеи. Этому уделяют особое внимание.

«Никто ни в коем случае не покушается на природу — наоборот за каждым деревом присмотр», — подчеркнул он.

Сегодня губернатор проверил благоустройство и набережной в Красногорске. Здесь преобразили территорию, прилегающую к Никольскому храму в микрорайоне Павшинская пойма. Работы завершат этой осенью.

Первый этап благоустройства охватил пространство от храма до Павшинского моста. На месте пустыря обустроили набережную со спусками к воде.