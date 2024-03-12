Подмосковье 12 марта 2024, 13:53 Спортивные площадки на месте катков обустроят в 4 округах Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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Спортивные площадки на месте катков появятся в Подмосковье в этом году. Их обустроят в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Пушкино и Наро-Фоминске, а также в городском парке в Ивантеевке.

«На территории Московской области в этом году запланировано благоустройство 11 активных зон в парках и 16 скверов. На этих территориях появятся катки, скейт-парки, детские игровые зоны и карусели», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Рабочие приступят к демонтажу катков уже в конце марта. Монтаж летних площадок запланировали на период с 1 апреля по 25 мая.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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