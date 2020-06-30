Спортивные объекты проверили перед открытием в Московской области

Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На входе в ледовый дворец имени Петрова в Красногорске — строгий контроль. Ковид-контролер проверяет температуру, наличие масок и перчаток.

«Везде есть разметка социальной дистанции. Дети знают правила. Родители у нас не заходят на объект, ребенок сам проходит в спортивную зону», — сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Внутри дворца закрыты прокат и буфет, кулеров с водой тоже нет.

Все сотрудники спортивных объектов регулярно проходят обследование на ковид. Есть ограничение и на количество посетителей спорткомплексов.

«Соревнования у нас будут проходить полностью без зрителей. Максимальная нагрузка — 50 человек, это с учетом тренерского состава и судебного корпуса», — сообщил Роман Терюшков.

Открытия спортивных объектов ждали с нетерпением. Прерванный сезон хотят закончить участники Ночной хоккейной лиги. Все спортсмены-любители скоро смогут приступить к тренировкам — на уличных площадках.

Фитнес-центры тоже возобновят свою работу. Там тоже появится разметка, между тренажерами увеличится пространство. Открываются и бассейны, там лимит — не больше двух человек на дорожку. Обязательной является и санитарная обработка каждые два часа.