10 февраля 2023, 18:27
Спортивные игры и русские забавы пройдут в парках Подмосковья в выходные
Более 70 парков Московской области проведут «Дни зимних видов спорта и русских забав» в эти выходные. Для гостей подготовили обширную развлекательную программу с играми, квестами и мастер-классами.
В предстоящие выходные все желающие смогут поиграть в метлохоккей в парках «Пехорка» в Балашихе и «Ривьера» в Можайске. В парке Победы в Зарайске пройдут игровые программы и квесты, мастер-класс по катанию на коньках в маскарадных костюмах. Для юных гостей проведут дискотеку «Бейби диско». В парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве состоится шуточное соревнование «Борцы сумо».
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Кроме того, веселые соревнования «Снежные баталии» и «Зимний дартс» будут ждать гостей в Чехове, а сессия хоккея откроется в парке семейного отдыха в Дубне.
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