Подмосковье 10 февраля 2023, 18:27 Спортивные игры и русские забавы пройдут в парках Подмосковья в выходные

Читать 360tv в

Более 70 парков Московской области проведут «Дни зимних видов спорта и русских забав» в эти выходные. Для гостей подготовили обширную развлекательную программу с играми, квестами и мастер-классами.

В предстоящие выходные все желающие смогут поиграть в метлохоккей в парках «Пехорка» в Балашихе и «Ривьера» в Можайске. В парке Победы в Зарайске пройдут игровые программы и квесты, мастер-класс по катанию на коньках в маскарадных костюмах. Для юных гостей проведут дискотеку «Бейби диско». В парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве состоится шуточное соревнование «Борцы сумо».

Реклама

Кроме того, веселые соревнования «Снежные баталии» и «Зимний дартс» будут ждать гостей в Чехове, а сессия хоккея откроется в парке семейного отдыха в Дубне.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».