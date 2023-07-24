Подмосковье 24 июля 2023, 15:58 Спортивные и танцевальные мастер-классы прошли на акции «Ночь в парке» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Акция «Ночь в парке» прошла в Лобне. Для жителей организовали праздник со спортивными и танцевальными мастер-классами, фестивалем красок холи в Центральном парке культуры и отдыха.

Жители Лобни стали участниками открытых бесплатных тренировок по боксу, латиноамериканским танцам, табате и джампинг-фитнесу. Ярким моментом праздника стал фестиваль красок холи.

Больше о мероприятиях, которые проводятся в парках Лобни, можно узнать в Telegram-канале.

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