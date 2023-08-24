Подмосковье 24 августа 2023, 11:29 Спортивные и развлекательные программы провели в Жуковском ко Дню города Телеканал «360»

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Жуковский отпраздновал 76-летие. Ко Дню города приурочили футбольный турнир на кубок главы, а также провели детские и развлекательные программы для жителей.

Участие в футбольном турнире приняли 16 команд. Футбольное поле стадиона «Метеор» поделили на три площадки. Это дало возможность одновременно соревноваться шести командам. В итоге бронза досталась команде администрации городского округа Жуковский, 2-е место заняли спортсмены из Жуковской городской больницы, а главный трофей выиграла сборная «Альфа-патриот».

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Праздник продолжился на трех площадках. Развлекательные мероприятия прошли на набережной Циолковского и на улице Федотова. У Дворца культуры состоялся концерт коллективов из Жуковского, Раменского и Люберец. В сквере на улице Фрунзе театр «Стрела» показал детский спектакль. Также работала ярмарка предпринимателей с мастер-классами и выставками.

Кроме того, на празднике подвели итоги конкурса «Город-сад Жуковский». Награды победителям вручил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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