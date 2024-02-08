Подмосковье 08 февраля 2024, 16:50 Спортивные эстафеты и мастер-классы пройдут в парках Подмосковья 10 февраля Министерство культуры и туризма Московской области

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Жителей и гостей Московской области приглашают на праздник «Стартуют все!». Мероприятие пройдет в парках Подмосковья 10 февраля. Гостей будут ждать спортивные и развлекательные эстафеты, разминки, мастер-классы и многое другое.

Зимняя эстафета «Парковый старт» пройдет для гостей в Кузьминском лесопарке. Также все желающие смогут поучаствовать в легкоатлетическом забеге и футбольном матче на снегу. В этот же день в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для посетителей подготовят спортивную разминку «Взбодрись», мастер-классы от профессиональных тренеров и лыжные тренировки.

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Развлекательные и спортивные мероприятия также пройдут в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Фрязине и других округах.

Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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