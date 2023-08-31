Подмосковье 31 августа 2023, 14:26 Спортивную зону благоустроили в парке «Пехорка-лес» в Балашихе Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Благоустройство спортивной зоны в парке «Пехорка-лес» завершилось в Балашихе. Открытие футбольного поля запланировано на 1 сентября, а 2 сентября состоится торжественный матч, приуроченный ко Дню города.

«Благоустройство территории Горенского лесничества мы начали в прошлом году. В этом году создали здесь одну из шести функциональных зон, которые обустраиваем в парках», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

На спортивной площадке есть все, что нужно для тренировок: футбольное поле с трибунами, беговая дорожка и разные тренажеры. Для комфорта и безопасности посетителей в темное врем суток освещать территорию будут уличные фонари.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».