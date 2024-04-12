Подмосковье 12 апреля 2024, 19:08 Спортивную школу в ледовой арене «Орион Технопул» откроют в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Спортивная база появится в новой ледовой арене «Орион Технопул» в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас здесь тренируются хоккеисты и фигуристы.

Арену открыли в феврале, а ее трибуны рассчитаны на 380 зрителей. Также есть залы для гимнастики, общей физической подготовки, прокат и заточка коньков и кафе.

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«Сюда приходят как профессионалы, так и любители. Важно, что мы сделали здесь бесплатные места для нашей команды, которая до этого занималась только в зимнее время года на стадионе „Строитель“. Мы планируем совместно с нашей школой олимпийского резерва имени Ляпкина открыть здесь полноценную спортивную школу, чтобы талантливые хоккеисты приходили, участвовали в соревнованиях», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Отбор в новую спортивную школу планируют начать в сентябре.

Арена находится на территории спортивного комплекса «Орион». Сейчас он на стадии капитального ремонта, но часть объекта функционирует. Завершить восстановительные работы планируют в этом году.

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