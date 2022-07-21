Спортивную школу в Черноголовке капитально отремонтируют к концу года

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов проверил ход капремонта спортивной школы «Черноголовка». Работы должны быть закончены к новогодним праздникам.

«Уже четыре года родители возят детей в спортивные секции соседних муниципальных образований. Но скоро юные спортсмены вернутся в свой родной дом», — пообещал глава регионального Минспорта.

В обновленном спортивном комплексе будут оборудованы два бассейна, спортивные залы, тир для стрелковых дисциплин. На данный момент здесь уже выполнены ремонт кровли и канализации, стяжка полов. Продолжаются работы по внутренним сетям, черновой отделке помещений, а также ведутся подготовительные работы по устройству фасада.

Капитальный ремонт спортшколы был включен в государственную программу региона «Спорт Подмосковья» в 2018 году. «Черноголовка» была открыта в 1967 году и является одним из старейших объектов спорта в Московской области.