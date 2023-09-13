Подмосковье 13 сентября 2023, 10:11 Спортивную школу со скалодромом откроют в Реутове

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Новое спортивное учреждение «Школа Героев» скоро появится в Реутове. Его оснастят полосами препятствий, скалодромом и зоной паркура.

Учреждение будет связано с «Изобретариумом», где для спортсменов станут создавать разные гаджеты. Среди них — средства реабилитации и устройства, позволяющие проводить мониторинг тренировок.

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«Я видел, как монтируют это оборудование в таком напряженном режиме, — уверен, что здесь будет очень круто и будут собираться люди по интересам, заточенные на успех», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Практика объединения спорта и технологий будет реализована в Подмосковье впервые. Этот формат уже заинтересовал юных посетителей «Школы Героев».

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