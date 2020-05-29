Спортивную площадку вместо пустыря пообещали выпускникам из Чехова

Глава подмосковного Чехова провел видеоконференцию с абитуриентами вузов. К ней подключились выпускники городских и сельских школ. Поговорили об увлечениях и планах. Ребята попросили сделать спортивную площадку вместо пустыря в деревне Бершово.

Там они уже собрали из подручных средств футбольные ворота и сами обозначили границы поля. Одним из инициаторов стал выпускник Нерастанновской школы Андрей Басов. Он увлечен воркаутом, любит футбол. Только инфраструктура не позволяет заниматься этим полноценно.

Спортивной площадки нам очень сильно здесь не хватает, потому что мы бы хотели собираться, тренироваться на резиновом покрытии, а не на пустыре с камнями и осколками Андрей Басов.

Глава округа просьбу услышал и пообещал решить вопрос. Это было в день, когда для ребят прозвенел последний звонок. Они пообщались с Григорием Артамоновым, попросили площадку.

«На 2021 год будем планировать. Есть программа внутренняя правительственная. Мы оцифровываем те площадки, которые хотим привести в надлежащий вид, чтобы в следующем году получить финансирование», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Впереди уже и единый государственный экзамен. В Управлении образования округа убеждены, что дистанционное обучение все же не отразится на баллах. Около 90 выпускников претендуют на медали.

«Эти ребята имеют достижения в науке, спорте, творчестве. Они планируют учиться в серьезных вузах. Но самое интересное, что после получения профессии они хотят остаться здесь — в нашем округе», — рассказала и. о. начальника Управления образования округа Ирина Заболотнева.

По ее словам, ребята поинтересовались тем, какие предприятия Чехова готовы их принять и как будет выглядеть округ. Вопросы они адресовали главе.