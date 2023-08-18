Подмосковье 18 августа 2023, 13:31 Спортивную площадку вблизи дома № 19 на улице Ленина отремонтируют в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ремонт спортивной площадки вблизи дома № 19 на улице Ленина в Лобне проведут по просьбе жителей. Там заменят покрытие и волейбольную сетку.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев обсудил вопрос содержания спортивных объектов с жителями дома № 19 на улице Ленина. Так, родители юных спортсменов предложили использовать школьные спортивные залы для различных секций во внеурочное время. Этот вопрос обсудят с управлением образования округа.

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«На первый взгляд, кажется, что дворовые площадки — не самое приоритетное направление в развитии муниципалитета, но на самом деле практически каждый чемпион когда-то начинал свою карьеру во дворе», — написал в своем Telegram-канале. Вадим Лебедев.

Спортивные площадки построили и в лесопарке, который благоустроили по соседству по программе «Парки в лесу». На прошлой неделе там обновили разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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