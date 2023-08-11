Подмосковье 11 августа 2023, 16:58 Спортивную площадку построят в ЖК «Новоснегиревский» в Истре к осени Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Спортивную площадку обустроят по просьбе жителей в жилищном комплексе «Новоснегиревский» в Истре. Она будет универсальной: летом там можно играть в мини-футбол, а зимой — в хоккей.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Площадку оснастят бортами с защитной сеткой и противоударным покрытием. Сейчас объект готов на 90%. Там осталось только уложить покрытие из резиновой крошки и нанести разметку.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

«Особенностью этой многофункциональной площадки является то, что подрядчиком выступил сам завод-изготовитель, один из лидеров по производству спортивного оборудования. Это, безусловно, дает нам определенные преимущества. <…> В случае поломки или порчи оборудования замена или реставрация будут происходить в короткие сроки», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Жители смогут использовать новую площадку круглогодично. Например, летом играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а зимой — кататься на коньках и проводить хоккейные матчи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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