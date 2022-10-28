Спортивную площадку откроют в школе № 8 в Химках | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 23:49 Спортивную площадку откроют в школе № 8 в Химках

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин по приглашению совета старшеклассников посетил школу № 8. Одной из основных тем встречи стало строительство здесь спортивного ядра. Также обсудили реконструкцию парка Толстого, развитие IT-индустрии в городе и волонтерское движение в Химках.

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«Дорогие ребята, очень рад вас видеть. Здорово, что вы так неравнодушны к жизни своей родной школы. Она известна кадетским движением. Здесь учатся более 200 воспитанников, которые прославляют наши Химки, занимая высокие места в военно-спортивных соревнованиях. Хочу поблагодарить весь педагогический состав за отличную работу и ребят за активное участие в общественной жизни города», — отметил Дмитрий Волошин.

В школе № 8 учатся более полутора тысяч ребят. С 2022 года здесь развивается кадетское движение. Для качественной подготовки к соревнованиям учащимся необходимо современное спортивное ядро.

По поручению Дмитрия Волошина проектирование спортивного ядра начнут уже в этом году. Глава Химок отметил, что это будет удобная многофункциональная площадка со всем необходимым инвентарем.

«Проект мы создадим с учетом ваших пожеланий. Важно, чтобы вы сами нам сказали, что вы хотите на этом спорт-ядре видеть. Что вы попросите, то мы вам и сделаем», — сказал Дмитрий Волошин.

На встрече также обсудили обновление школьного музея о Великой Отечественной войне. Экспозиция посвящена боевому пути 352-й стрелковой дивизии. Изучая эту тему, школьники регулярно посещают выездные экскурсии. При поддержке администрации они уже побывали во Ржеве и сейчас хотят поехать в Волоколамск. Дмитрий Волошин пообещал помощь с организацией экскурсии уже в ноябре.

По итогам прошлого учебного года школа № 8 вошла в «зеленую» зону рейтинга Московской области по качеству образования, а также получила грант на обновление школьного музея «Война-поиск-память» в рамках участия в региональном конкурсе инициативного бюджетирования на портале «Добродел».