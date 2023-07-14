Подмосковье 14 июля 2023, 16:08 Спортивную площадку обустроят на Фабричной улице в Мытищах по просьбе жителей пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Прием жителей сельских территорий прошел в Мытищах. Одной из тем стало обустройство спортивной площадки на Фабричной улице.

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Павел Нуштаев провел личный прием граждан в микрорайоне Пироговском. Жители пожаловались на отсутствие воды в двух колодцах общего пользования на территории лесопарка, а также предложили обустроить спортивную площадку на Фабричной улице.

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Павел Нуштаев проводит личный прием граждан каждый 2-й четверг месяца в поселке Пироговский — с 16:00 до 18:00. Телефон для записи: 8 (495) 739-20-50. А также каждый 3-й четверг месяца в селе Марфино — с 16:00 до 18:00. Телефон для записи: 8 (498) 705-52-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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