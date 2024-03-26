Подмосковье 26 марта 2024, 11:32 Спортивную площадку на улице Жирохова в Лобне починят по просьбе жителей Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова провела обход на улице Жирохова. Здесь по просьбе жителей приведут в порядок спортивную площадку около дома № 5 и решат вопрос с парковкой машин на тротуарах.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поблагодарила коммунальщиков за уборку снега во дворе вблизи дома № 5 на улице Жирохова.

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«Ко двору и подъездам претензий у меня нет. Здесь уже вовсю весна: чисто, убрано, радует глаз. Поднялась на крышу, чтобы проверить котельную. Здесь тоже все хорошо», — отметила Анна Владимировна.

По просьбе жителей городские службы установят столбики для ограничения парковки транспорта на тротуаре и починят секции ограждения спортивной площадки. Эти работы проведут в рамках месячника благоустройства, который начнется с 1 апреля. Также в ближайшее время от остатков снега расчистят межквартальный проезд.

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