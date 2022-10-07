Спортивную площадку на улице Ленина отремонтировали в Реутове | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 20:38 Поделиться Telegram

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Viber Спортивную площадку на улице Ленина отремонтировали в Реутове

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Глава Реутова Станислав Каторов торжественно открыл спортивную площадку, которая располагается между домами № 2 и № 4 по улице Ленина. Ее кардинально обновили, сообщили в пресс-службе городского округа.

В этом году на спортивной площадке провели масштабные работы. Там заменили ограждение и установили новое спортивное оборудование. Например, встроили футбольные ворота, обновили покрытие и баскетбольные щиты. Все это строго соответствует требованиям безопасности. Любителям активного образа жизни стало гораздо удобнее и комфортнее проводить свои занятия.

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«Пусть дети здесь получат навыки игры в футбол, волейбол, баскетбол и тянутся к здоровому образу жизни. Площадка сдана в эксплуатацию. Насколько качественно и долго она будет служить жителям, зависит от них самих. Вдумчивое и аккуратное использование позволит не один год заниматься спортом и детям, и взрослым», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

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Глава города также отметил, что администрация города стремится сделать город территорией здорового образа жизни и прилагает все усилия к тому, чтобы в Реутове шла планомерная работа по укреплению спортивной инфраструктуры, по созданию всех необходимых условий для развития массового спорта.

В пресс-службе добавили, что данная спортивная площадка была установлена в 2003 году и находится в оперативном управлении МАУ «Спортивная школа „Приалит“.

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