Спортивную площадку и игровую зону для малышей оборудовали в сквере Реутова | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спортивную площадку и игровую зону для малышей оборудовали в сквере Реутова

Читать 360tv в

Строители закончили второй этап благоустройства сквера в Реутове. На этом этапе в сквере обустроили спортивную площадку, пешеходные дорожки, светодиодное освещение и игровую зону для малышей.

Сквер в Реутове очень популярен у местных жителей, здесь гуляют всей семьей. Второй этап благоустройства сквера привлек сюда еще больше людей. На третьем этапе благоустройства, который запланирован на 2023 год, в сквере появятся сухой фонтан, навесы из природных материалов, спортплощадка и скейтпарк для местных экстремалов.

Реклама

«Мы старались сделать все от нас зависящее, чтобы этот сквер за ДК заиграл и преобразился. Мы прошли по скверу, посмотрели, как он преобразился. Действительно, НПО машиностроения вместе с нами принимало огромное участие в реализации этого проекта, за что я хочу сказать огромные слова благодарности», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Реклама

Строители делали все, чтобы второй этап работ завершился к осени. Сквер получился не только красивым, но и безопасным. Здесь оборудовано все для удобства людей.

«Если я скажу, что понравилось, это самые скромные слова будут. Это здорово. То, что у нас еще один парк появился в городе, — это замечательно. И самое главное — он интересный, полезный и красивый», — поделился генеральный директор АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александр Леонов.

Концепцию парка перед благоустройством обсуждали с жителями Реутова. Результатом остались довольны.

В честь Дня города в сквере устроили праздник. Для самых маленьких организовали кружки, а для активных и рисковых — захватывающее трюковое велосипедное шоу.

0 0 0 0 0 0