Подмосковье 24 января 2024, 09:36 Спортивную экстрим-зону обустроили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде Министерство благоустройства Московской области

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Открытие экстрим-зоны в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад состоялось в прошлом году. Благоустройство провели благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В парке „Скитские пруды“ жители и гости Сергиева Посада любят отдыхать целыми семьями. После того, как тут появились скейт-парк и памп-трек, сюда потянется и молодежь, потому что занятия экстремальными видами спорта сейчас очень популярны», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Площадка состоит из скейт-парка площадью 350 квадратных метров и памп-трека площадью 750 «квадратов». Между ними расположилась общественная зона со скамьями. Здесь есть информационные стенды, урны, велопарковки. Для комфортного катания экстремалов вечером установили опоры освещения.

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