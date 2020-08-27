Поветкин, Лебедев и другие легенды. Спортивную аллею славы открыли в подмосковном Чехове

Аллея спортивной славы стала новым знаковым местом для подмосковного Чехова. Она будет хранить память о масштабных достижениях. Там разместили фотографии десяти лучших спортсменов городского округа. Одну из свежих побед принес боксер Александр Поветкин.

Его фотографией тоже украсили аллею в Чехове, где он живет. В августе Поветкин отправил в нокаут британца Диллиана Уайта. Он вернулся домой с победой и узнал, что здесь его включили в топ-10.

Поединок между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа. Его провели в Великобритании. В родном Подмосковье своего бойца по-настоящему ждали, чтобы поздравить его и с новым титулом временного чемпиона мира. А главное — Александру Поветкину показали его персональное место на аллее спортивной славы.

Очень приятно, что в эту спортивную аллею и я вошел, и Денис Лебедев, и, разумеется, все-все остальные. Это даже не обсуждается — каждый из них достойный человек. И, конечно, их сюда должны были включить Александр Поветкин.

Под пластиковыми панелями разместили фотографии именитых спортсменов и заслуженных тренеров. Они либо родились здесь, либо переехали в Чехов — тренироваться и воспитывать новых победителей.

На аллее можно найти имена звезд бокса, гандбола, синхронного плавания, лыжных гонок, легкой атлетики.

Самой молодой спортсменке 21 год, а самому старшему — 80 лет. О важности памятного места рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Когда дети будут идти на тренировку, смогут видеть наших прославленных спортсменов и будут стремиться попасть на эту аллею славы, достигать новых высот на соревнованиях Григорий Артамонов.

Аллея славы вблизи Дворца спорта «Олимпийский» будет расти. Чехов негласно считается спортивной столицей Подмосковья. И юным талантам есть где заниматься — сейчас в округе работает множество различных секций.