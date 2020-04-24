Спортпит и необычная разминка. Как олимпийский чемпион поддержал подмосковных врачей, борющихся с COVID-19

Протеиновые батончики, мультивитамины, шейкеры и другую продукцию спортсмен привез в Сергиево-Посадский областной центр материнства и детства. Здесь принимают беременных и рожениц с COVID-19. Один корпус переделали в обсерватор.

Я думаю, что ваши физические нагрузки сейчас несопоставимы даже и с профессиональными спортсменами Александр Легков.

Эти витамины олимпийский чемпион уже много лет тестирует на себе. А сейчас, когда мир охватила пандемия, тренировки он не бросил — занимается дома. Врачи попросили советы и для себя.

«Разминать шею, ноги... Или постоять на гвоздях, например», — подметил спортсмен.

Он объяснил: такой способ оказывает хорошее воздействие на рефлекторные точки стоп, то есть балансирует деятельность внутренних органов. Но об осторожности забывать нельзя — все важно изучить и сделать правильно.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Александра Легкова, он еще не раз поможет врачам спортивным питанием. Сам родом из Красноармейска, так что этим утром успел побывать и там.

Поставки планирует не только в больницы Сергиева Посада — в другие города грузовик с протеинами и мультивитаминами тоже доедет.