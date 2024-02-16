Подмосковье 16 февраля 2024, 15:49 Спортивное ориентирование на лыжах пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля Unsplash

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Жителей и гостей Московской области старше 14 лет приглашают на спортивное ориентирование на лыжах. Участники моложе 14 лет могут принимать участие вместе с родителями. Мероприятие пройдет в одинцовском парке Малевича 18 февраля в 11:30.

Победители и призеры в каждой группе получат дипломы и призы. Карту для мероприятия подготовили в лыжных знаках спортивного ориентирования — все основные тропинки оборудуют специально для мероприятия.

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В Министерстве благоустройства Подмосковья уточнили, что лыжные трассы в парке подойдут также и для любителей, и для детей начального уровня подготовки.

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