Подмосковье 03 апреля 2023, 14:25 Спортивное ядро по проекту учеников построят в школе № 3 в Балашихе

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Школа № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе с начала года закрыта на капитальный ремонт. Кроме обновленного здания, 1 сентября учеников будет ждать большое спортивное ядро, построенное по их проекту.

Ученики 10 класса предложили разместить во дворе школы площадку для юных инспекторов движения и плац для военной подготовки юнармейцев, а также беговую дорожку, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, зону ГТО и зону для прыжков в длину. Эта идея победила на муниципальном конкурсе предпринимательских проектов.

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров посетили учреждение в ходе выездного совещания.

«В школе № 3 будет выполнен не только капитальный ремонт, но и появится новое спортивное ядро. Вдвойне приятно, что дети выиграли конкурс. Постараемся учесть все пожелания ребят и закончить работы к новому учебному году», — рассказал Игорь Брынцалов.

На объекте площадью около шести тысяч квадратных метров проведут ремонт фундамента, цоколя и отмостки, обновят кровлю, потолок, межэтажные перекрытия, полы, окна и двери. Кроме того, будут проведены электромонтажные, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.

Работы ведутся по графику. Еженедельно ход ремонта контролируют группы родительского комитета.

Капитальный ремонт школ в Балашихе проводят в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Средства на ремонт направляют из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

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