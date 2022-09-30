Спортивно-туристический слет ко Дню Подмосковья прошел в Подольске | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Спортивно-туристический слет ко Дню Подмосковья прошел в Подольске

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В Подольске, в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» прошел спортивно-туристический слет, который приурочили ко Дню Московской области. Порядка 150 участников, которым сейчас от 14 до 19 лет, соревновались между собой в самых разных дисциплинах. Им представили сразу три блока — творческий, спортивный и туристический.

«Слеты комитетом по делам молодежи организуются ежегодно. Касаемо спротивно-туристических слетов, направленности такой, то это происходит два раза в год. В основном, это, по доброй традиции, зимой и осенью. Мы стараемся у молодежи воспитывать патриотизм, привлекать к здоровому образу жизни, развивать интеллектуальные и творческие возможности», — рассказала председатель комитета по делам молодежи Подольска Ольга Соколова.

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Спортивная часть оказалась максимально насыщенной — на протяжении двух дней в Подмосковье проходили турниры по мини-футболу, волейболу, шахматам и дартсу. Были на слете и соревнования по менее популярным, но от этого не менее интересным видам спорта.

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«Показали достойный результат. Предварительно готовились. Встречались, учили всякие узлы. Очень весело было. Бежали. Кто-то умирал. Догоняли, кричали. Мотивировали как-то.Кричали, поддерживали все команды. Соперники тоже были очень достойные, в основном. Кому-то что-то подтянуть где-то в моментах. Несмотря на то, что большинство из нас первый раз, мы очень хороший результат показали», — рассказывает Кирилл, участник соревнований.

Также все ребята приняли участие в интересном приключении — в кросс-походе. Им предстояло решить множество туристических задач. Например, справится со спусками и подъемами, оказать первую помощь условному пострадавшему, установить палатки и многое другое.

«В творческий входили домашние задания. Ребята к слёту готовили плакаты на тему „Мое Подмосковье“, видеоролики на тему „Мой край родной“. А также ребята готовили творческое выступление команды на тему „Стихом и песней славим мы родное Подмосковье“. Традиционно в спортивную программу слёта вошли соревнования по городошному спорту. В Подольске очень скоро открывается центр городошного спорта. Мы рады, что такие виды спорта развиваются», — рассказала главный судья туристического слета Ирина Ночевная.

Такие спортивно-патриотические слеты проходят ежегодно. Их организаторы отмечают, что молодежь активно принимает в них участие.

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