Спортивно-туристический кластер мирового уровня появится в Дзержинском

Еще с нулевых спортивный клуб «Фристайл» работает без инвесторов. На свои деньги возвели трассу для вейкборда и горнолыжный спуск, веревочный городок и многое другое.

«Когда мы пришли на этот карьер, мы фактически с нуля благоустраивали эту территорию, то есть мы пришли на мусорную свалку. Из мусорной сварки мы создали такой спортивный объект, который в себе объединил много видов спорта», — рассказывает руководитель летней программы спортивного клуба «Фристайл» Денис Борисов.

Сейчас здесь, на частной территории парка «Фристайл», отдыхают и занимаются спортом взрослые и дети. Однако дальше развиваться без инвестиций сложно. Инвестора нашли, он готов привлечь в создание спортивно-туристического кластера мирового уровня более трех миллиардов рублей от федерального банка. Строительство планируют начать в ближайшее время, все необходимые документы и разрешение на строительство уже получены в Минстрое Московской области.

В дополнение здесь появится 8-этажный гостиничный комплекс с помещениями для временного проживания, спортивные секции площадью более 5000 квадратных метров, а еще кафе, рестораны и магазины. Также планируется развитие существующей горы и модернизация ее оборудования — будут новые трассы и подъемники.

«Когда мы начинали, у нас было 30–40 человек, сейчас уже порядка 300 человек только в детских горнолыжных школах. И в целом, конечно, те помещения, которые есть на данный момент, они уже не подходят, в достаточно стесненных условиях дети работают. Поэтому вот этот проект, который планируется по застройке, это позволит нам использовать более 5000 квадратных метров», — отметил генеральный директор спортивного клуба «Фристайл» Антон Гапонов.

Идею и проект на публичных слушаниях поддержали жители и администрация города. Впереди — масштабная стройка.

«Я не думаю, что здесь будет какой-то совсем уж большой дискомфорт по сравнению с тем, что будет после этого. Но мы зато выйдем на другой уровень, и у нас жители будут приходить сюда с удовольствием, отдыхать, заниматься спортом», — сказал депутат Совета депутатов города Дзержинского Олег Павлов.