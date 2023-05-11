Подмосковье 11 мая 2023, 10:32 Спортивная зона появится в парке «Дубки» в Наро-Фоминске к августу министерство благоустройства

Читать 360tv в

В парке культуры и отдыха «Дубки» в поселке Калининец под Наро-Фоминском на прошлой неделе приступили к строительству спортивной зоны. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Здесь есть места как для досуга детей, так и для спокойного отдыха взрослых. В этом году благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ здесь создадим спортивную зону для сторонников здорового образа жизни», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Реклама

На территории разместится хоккейная коробка. Летом там можно будет играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а зимой — кататься на коньках. Также там установят трибуны и раздевалку для хоккеистов. В парке появится павильон проката спортивного инвентаря с раздевалкой, модульный туалет и лыжная километровая трасса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на акцию по высадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет 13 мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».