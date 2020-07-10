Спортивная жизнь Чехова: как городу помогают заниматься боксом и играть в футбол

Подмосковье продолжает благоустраивать свои города для комфортной жизни граждан. Так, в Чехове модернизировали местный стадион и построили новую школу бокса. Губернатор области Андрей Воробьев осмотрел, как преобразился город.

«Сейчас у нас произошла замена бордюрного камня на Центральной улице. Будет замена всего дорожного полотна — пять километров от центральной части города. Будет полностью новый асфальт», — рассказал губернатору глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

По дороге Андрей Воробьев заметил граффити с писателем Антоном Чеховым на фасадах жилых домов. По словам Артамонова, с помощью таких ярких рисунков решили разбавить внешний вид города. Губернатор подчеркнул, что жители фотографируются на фоне изображения, значит, им такое решение нравится.

Воробьев приехал в местный детский сад №8. Он угостил ребят мороженым и привез воздушные шары.

«У нас сейчас три группы, с понедельника открывается четвертая группа. По необходимости будет еще две группы. Всего шесть групп у нас. <…> [Родители] очень ждали, когда же у нас наконец детские сады откроют», — отметила сотрудница детского сада.

Губернатор спросил работниц о мерах безопасности. Его заверили, что все строго соблюдают. Затем Воробьев обсудил с главой округа ситуацию со стадионом «Химик», который три года назад поручил реконструировать.

«Сейчас все с нетерпением ждут, когда откроется стадион, когда люди смогут туда прийти. Очень много вопросов от жителей, будет ли он общедоступным. Абсолютно для всех зона будет открытой. Там не только футбольное поле, но и баскетбольная площадка, беговые дорожки», — подчеркнул Артамонов.

Он добавил, что на резиновое покрытие стадиона «Гидросталь» не раз жаловался боксер Александр Поветкин. Теперь спортсмен сможет бегать на обновленном «Химике». Губернатор лично посмотрел стадион и пообщался со спортсменами.

Чехов в летнее время особенный город, потому что он увеличивается в пять раз. Мы сегодня посмотрели благоустройство. Очень спортивный город. Посетили ряд мест, которые модернизировали. Это был заброшенный стадион — сегодня это роскошное поле последнего поколения Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев поинтересовался и о зале бокса, который расширили.

«Старое здание не позволяло заниматься большими группами. Там не более 10 человек, а в этом уже могут спокойно 30-35 человек заниматься. Новое хорошее оборудование, идеальный зал для тренировок», — отметил глава округа.

Губернатор Московской области также заехал в школу бокса «Витязь», чтобы поговорить с ее воспитанниками.

«Попросторней зал. Это на самом деле благодаря энтузиастам, которые вопрос подняли, ребром поставили. Отвели нас в сторону и сказали, что на ринг вас пригласят, если не построим зал. Но мы решили не рисковать и лучше зал построить», — рассказал Воробьев.

На память спортсмены подарили главе региона сувениры: боксерские перчатки и спортивную форму.