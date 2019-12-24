Скалодром и веревочная лестница. Спортивная станция Деда Мороза открылась в Одинцове

В Одинцовском парке теперь можно позаниматься спортом вместе с зимним волшебником. Там открыли спортивную станцию Деда Мороза. Местным жителям такое развлечение пришлось по вкусу.

Источник фото: телеканал «360»

На открытии спортивной станции Дед Мороз устроил зарядку с ребятами. Впереди новогодняя ночь, нужно успеть поздравить каждого. Но если говорить о спорте, то здесь у знаменитого дедушки свои предпочтения.

«Поедание конфет на скорость. Чтобы пузяка была большая, чтобы ничего не висело на тебе. Чтобы хорошо шуба смотрелась на тебе. Второе. Бег за конфетами. Надо быстро-быстро бежать, а то Снегурочка у меня такая — если не добежишь, все сама слопает!» — поделился Дед Мороз.

Источник фото: телеканал «360»

А еще в Одинцовском парке открыли детскую веревочную площадку. На ней почувствовать себя супергероем может каждый. В открытии комплекса приняла участие актриса Мирослава Карпович.

«У нас был двор, турник и больше ничего не было. Но мы умели фантазировать, — поделилась она. — Помимо того, что это весело, это полезно для здоровья. Это развивает и ловкость, и гибкость, и в принципе желание выходить из дома».

Источник фото: телеканал «360»

Набор элементов новой площадки напоминает полосу препятствий. Есть даже скалодром! Позаниматься на нем может каждый.