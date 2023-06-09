Подмосковье 09 июня 2023, 10:17 Спортивная спартакиада школьников прошла в Ногинске по проекту «Умные каникулы»

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Соревнования по разным видам спорта провели на базе центра образования «Богородский». Около 300 школьников, участвующих в проекте «Умные каникулы», сыграли в пионербол, мини-футбол и настольный теннис, пробежали кросс и приняли участие в веселых стартах.

Спортивный праздник прошел в рамках регионального конкурсного проекта «Умные каникулы». В нем участвуют 11 центров образования Богородского округа, а нескучные занятия посещают около восьми тысяч школьников.

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«В рамках проекта проводятся интеллектуально-развивающие мероприятия, то есть интересные занятия в лабораториях, встречи со специалистами. Организуются экскурсионные поездки со смыслом», — рассказала начальник Управления образования Богородского округа Евгения Устякина.

Одним из мероприятий стала спартакиада школьников. Ребята со второго по десятый класс прошли пять видов дисциплин: легкая атлетика, пионербол, мини-футбол, настольный теннис и веселые старты.

Праздник спорта получился не только ярким и насыщенным, но и масштабным. Посоревноваться приехали ребята из Богородского округа, Электростали, Балашихи и Орехово-Зуева.

Школьники получили возможность показать уровень физической подготовки, проявить себя, найти новые знакомства и просто отлично провести день на свежем воздухе в компании друзей. Незабываемые эмоции получили все участники соревнований, вне зависимости от занятых мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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