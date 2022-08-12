Спортивная площадка появится на территории Коломенской школы
Накануне, 11 августа, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта Коломенской школы на Озерском шоссе. Он проводится по президентской программе. Губернатор также провел встречу с учениками школы и дал поручение о создании собственной спортивной площадки на территории учреждения.
Ранее с просьбой о формировании спортивной площадки к губернатору Московской области обратились сами школьники. Теперь по поручению Андрея Воробьева найден участок новой площадки для занятий спортом, уже в ближайшие дни строители собираются начать работы по обустройству. Подрядчику сказано предоставить сметную стоимость работ уже в ближайший понедельник.
Пока в здании школы заканчиваются отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Сейчас рабочие начали устраивать козырек входной группы. Кроме того, для школы уже закупили интерактивное оборудование, новую мебель и наборы робототехники.
Напомним, образовательный центр на Озерском шоссе построили еще в 1975 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали.