Подмосковье 26 января 2024, 14:52 Спортивная и детская площадки появились в парке «Восточный» в Электростали Министерство благоустройства Московской области

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Парк «Восточный» благоустроили в Электростали в 2021 году по федеральной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Там появились места для отдыха и занятий спортом.

Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, на территории парка уложили плитку, установили системы видеонаблюдения и освещения, обустроили парковку и ливневую канализацию.

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«Все пять лет мы ведет активные работы по благоустройству Электростали. Этот город с богатой историей и сохранившейся древней архитектурой. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом, сохранили его культурное наследие», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В парке обустроили спортивную зону с тренажерами, место для игр в баскетбол и волейбол, а также детскую площадку. На территории установили новые скамейки, урны, лежаки, туалеты и скульптуры.

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