Подмосковье 31 августа 2023, 09:10 Спортивная акция «Зарядка долголетов» прошла в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Областная акция «Зарядка долголетов» прошла в парке усадьбы Кривякино. Кроме спортивного праздника, для старшего поколения жителей Воскресенска и гостей округа провели концерт и творческие мастер-классы.

Зарядку для членов клуба «Активное долголетие» провели сотрудники фитнес-центра «Мой спорт». Участие в спортивном празднике принял глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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«Эти люди вдохновляют, заряжают позитивом и энергией. Старшее поколение — наше достояние. Заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для активной жизни», — отметил глава округа.

пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Более 1,7 тысячи пенсионеров из Воскресенска присоединились к проекту «Активное долголетие» в этом году. Они получили возможность бесплатно посещать секции и кружки по компьютерной и финансовой грамотности, танцам, пению, творчеству, йоге, плаванию, петанку, настольному теннису, волейболу, скандинавской ходьбе и велоспорту. Также для долголетов проводятся бесплатные экскурсии.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно позвонить в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» по телефону 8 (496) 442-30-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о ежемесячных доплатах неработающим пенсионерам с низкими доходами. Региональную выплату можно получить с 25 августа.

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